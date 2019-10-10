هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 10:54 م

القاهرة (رويترز) - عرضت حكومة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا صفقة لتبادل الأسرى تشمل ألفي محتجز بعد أن أفرجت الحركة عن مئات الأسرى من جانب واحد الشهر الماضي.

وهذه أحدث لفتة لتخفيف حدة التوتر من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يحاربون منذ أكثر من أربع سنوات تحالفا عسكريا تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية التي أخرجتها الحركة من صنعاء أواخر عام 2014.

وقال عبد القادر المرتضى لقناة تلفزيون المسيرة "عرضنا على مرتزقة العدوان اليمنيين عبر وساطة محلية صفقة تبادل لألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى".

وأضاف المرتضى "أكدنا للوساطة المحلية جهوزيتنا لتنفيذ صفقة التبادل خلال أسبوع ونحن بانتظار رد الطرف الآخر".

(تغطية صحفية آلاء سويلم - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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