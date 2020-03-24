هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 05:34 م

دبي (رويترز) - قالت الحكومة ومصدر مطلع إن قوات تابعة لجماعة الحوثي اليمنية منعت يوم الثلاثاء سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من مغادرة ميناء الحديدة.

وقالت وكالة أنباء سبأ الحكومية إن قوات الحوثي منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح الثلاثاء إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلي الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

وتعقد الأمم المتحدة اجتماعات بين الأطراف المتحاربة على متن السفينة منذ شهور.

ولم يرد مسؤولو الحوثي على طلب للتعليق ولم يتسن الاتصال بالأمم المتحدة حتى الآن للتعليق.

واليمن غارق في صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية، خصم إيران اللدود، في محاولة لإعادة الحكومة إلى السلطة لكن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على معظم المراكز الحضرية الكبرى.

ولم يبلغ اليمن عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، ولكن تم تنفيذ إجراءات الفحص والإغلاق في المطارات والموانئ التي يسيطر عليها طرفا النزاع.

وقالت سلطات الحوثي الأسبوع الماضي إنها أغلقت الحدود البرية مع الأراضي اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة، باستثناء حركة البضائع.

(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي وفريق اليمن - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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