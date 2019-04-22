هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 09:25 م

دبي (رويترز) - قال عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين إن قواته لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى الرياض ودبي وأبوظبي إذا تصاعد العنف في مدينة الحديدة اليمنية حيث جرى التوصل إلى اتفاق هش لوقف لإطلاق النار.

وتضع الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في اليمن الحوثيين المتحالفين مع إيران ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والتي يدعمها تحالف من قوات يمنية وعربية بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات.

وقال الحوثي لقناة المسيرة التي تديرها جماعته "صواريخنا قادرة على الوصول إلى ‫الرياض وما بعد الرياض، إلى ‫دبي و‫أبوظبي".

وأضاف "لدينا أهداف استراتيجية وحيوية وحساسة ومؤثرة يمكن استهدافها في حال القيام بأي تصعيد في الحديدة". وتابع قائلا "قادرون على هز الاقتصاد الإماراتي بقوة".

وتطلق قوات الحوثي من وقت لآخر صواريخ على جنوب السعودية وتستهدف في بعض الأحيان العاصمة الرياض أو مرافق لشركة أرامكو لكن الجيش السعودي نجح في اعتراض معظم هذه الصواريخ.

والحديدة هي نقطة دخول معظم المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن وهي المحور الحالي لجهود الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق جرى التوصل إليه بين طرفي الحرب في ديسمبر كانون الأول.

وتسعى الأمم المتحدة لإقناع الطرفين بسحب قواتهما من الحديدة لكن هذه العملية متوقفة حاليا ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم.

ورغم أن وقف إطلاق النار في الحديدة صامد إلى حد بعيد فإن العنف مستمر في أماكن أخرى حيث تصاعد في الأسابيع الماضية.

وعانى اليمن من عدم الاستقرار على مدى سنوات طويلة لكنه دخل صراعه الأحدث في أواخر عام 2014 عندما طردت قوات جماعة الحوثي حكومة هادي من العاصمة صنعاء. وتدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس آذار 2015 لإعادة حكومة هادي.

ويسيطر الحوثيون، الذين يقولون إنهم يخوضون ثورة على الفساد، على صنعاء ومعظم المراكز السكانية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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