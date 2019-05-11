هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 05:08 م

القاهرة (رويترز) - قالت قناة المسيرة نقلا عن المكتب السياسي لجماعة الحوثي في اليمن إن الجماعة دعت الأمم المتحدة يوم السبت إلى الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وكان شاهد من رويترز قد قال إن الحوثيين بدأوا في الانسحاب من ميناء الصليف في الحديدة بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة .

وقالت جماعة الحوثي إنه يجب على القوات التي تقودها السعودية أن تتخذ خطوات مماثلة.

وأضافت "هذه الخطوة الأحادية تعكس حرصنا وجديتنا في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وحرصنا على إنجاح كل مساعي السلام وتحقيق الأمن والاستقرار" بعد أربع سنوات من القتال في اليمن.

(تغطية هشام حاج علي - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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