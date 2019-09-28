هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 08:50 م

من ماهر شميطلي

دبي (رويترز) - قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم السبت إنها شنت "عملية كبرى" قرب الحدود مع منطقة نجران جنوب السعودية وأسرت كثيرا من العسكريين والمركبات لكن لم يرد حتى الآن تأكيد من السلطات السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات" خلال الهجوم الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران بدعم من وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للحركة.

ونقلت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون عن المتحدث قوله إن من بين الأسرى "أعدادا كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي".

ولم يرد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية والذي يحارب الحوثيين باليمن على مدى أربع سنوات على الفور على طلب لرويترز للتعقيب.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الإعلان.

وتقاتل قوات الحكومة اليمنية، بدعم من ضربات جوية للتحالف، الحوثيين منذ شهور بمنطقة كتاف في محافظة صعدة القريبة من الحدود مع السعودية. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين أسروا عشرات العسكريين اليمنيين خلال هذه المعارك.

وقد يعرقل العنف جهود الأمم المتحدة لخفض التوتر وتمهيد الطريق لمحادثات تستهدف إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الألوف من الأشخاص وجعلت الملايين في هذا البلد الفقير على شفا مجاعة.

وتقود السعودية تحالفا تدخل في اليمن في عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون من صنعاء في أواخر عام 2014.

ولم يُنفذ بعد اتفاق لتبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، أُبرم في ديسمبر كانون الأول برعاية الأمم المتحدة، يشمل نحو 7000 أسير من كل جانب.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين على تويتر "عملية (نصر من الله) تمثل أكبر عملية عسكرية منذ بدء العدوان الغاشم، تعرض فيها العدو لخسارة فادحة... وتحرير مساحة جغرافية شاسعة وفي ظرف مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام".

وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ عبر الحدود مستهدفين مدنا سعودية، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول.

لكن الرياض نفت صحة ذلك قائلة إن الهجوم لم يأت من اليمن واتهمت إيران بدلا من ذلك بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.

وقال الحوثيون في 20 سبتمبر أيلول إنهم قد يوقفون الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا أوقف التحالف بقيادة السعودية عملياته. ولم يرد التحالف حتى الآن على هذا العرض.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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