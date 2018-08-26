الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخين على السعودية
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دبي (رويترز) - قالت قناة المسيرة التلفزيونية على موقع تويتر يوم الأحد إن الحوثيين أطلقوا صاروخين من طراز زلزال1 باتجاه منطقتين سعوديتين متاخمتين للحدود المشتركة مع اليمن.
وذكرت القناة أن الصاروخين استهدفا "تجمعات للجنود السعوديين" في جازان ونجران.
ولم تؤكد القوات المسلحة السعودية الهجومين.
وتقود السعودية تحالفا عربيا سنيا يدعمه الغرب بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي اضطره الحوثيون المتحالفون مع إيران للخروج من العاصمة صنعاء في 2015.
(تغطية صحفية ماهر شميطلي - شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز