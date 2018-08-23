الحوثيون يقولون إن ضربة جوية للتحالف أوقعت 26 قتيلا والإمارات تلوم الحوثيين
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دبي (رويترز) - قالت حركة الحوثيين في اليمن يوم الخميس إن ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية أدت إلى مقتل 26 مدنيا بينما قالت وكالة أنباء الإمارات، وهي عضو في التحالف، إن هجوما للحوثيين في المنطقة ذاتها أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
ووفقا لتلفزيون المسيرة التابع للحوثيين قتل 22 طفلا وأربع نساء في منطقة الدريهمي التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.
لكن وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا، أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرات المدنيين في الدريهمي.
(شارك في التغطية عمر فهمي من القاهرة - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز