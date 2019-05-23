هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 04:04 م

مقاتلون من الحوثيين في الحديدة باليمن في صورة بتاريخ 11 مايو ايار 2019. تصوير: عبد الجبار زياد - رويترز.

دبي (رويترز) - ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن يوم الخميس أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران بالسعودية قرب الحدود مع اليمن.

وقال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن إن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

وكثفت جماعة الحوثي، التي أطاحت بالرئيس اليمني المدعوم من السعودية من السلطة في العاصمة صنعاء عام 2014، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية في الأيام العشرة الماضية، مستأنفة أسلوبا كان قد توارى إلى حد بعيد منذ جهود السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة العام الماضي.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن ضربات بطائرات مسيرة مسلحة لمنشآت نفطية في السعودية الأسبوع الماضي، وقالت يوم الأحد إنها ستهاجم 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.

وهذه ثالث ضربة للحوثيين أو محاولة للهجوم على نجران خلال أسبوع وفقا لتقارير من السعودية والحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله "اليوم تمكنت... قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا".

وتتزامن أحدث أعمال قتالية مع تزايد التوتر بين إيران ودول الخليج الحليفة للولايات المتحدة وتجيء في وقت حساس مع تطبيق اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة في ميناء الحديدة باليمن الذي يمثل شريان حياة للملايين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي‭ ‬)

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