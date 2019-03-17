هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 01:58 م

مقاتلون من جماعة الحوثي في الحديدة - صورة من أرشيف رويترز

عدن (رويترز) - قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها تعزز قدراتها الصاروخية وإن قواتها مستعدة لمهاجمة الرياض وأبوظبي في حالة انتهاك اتفاق للسلام بوساطة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين إن الجماعة لديها "مخزون من الصواريخ" وبإمكانها قصف السعودية والإمارات في الوقت الذي تحدده القيادة العسكرية. وتقود الدولتان الخليجيتان تحالفا يدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت متأخر ليل السبت، نسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين إلى سريع قوله "المعلومات الاستخباراتية تؤكد وجود نوايا عدوانية ضمن عملية تصعيد عسكري للعدو في الحديدة وهناك رصد دقيق لتحركات العدو وسيتخذ الجيش كافة الإجراءات المطلوبة والمناسبة".

وقال سريع إن طبيعة الصراع، الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية ومنافستها الإقليمية إيران، تجعل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "ضمن الخيارات الاستراتيجية" والرد الوحيد على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية.

ويتهم التحالف الحوثيين بانتهاك الاتفاق الموقع في ستوكهولم في ديسمبر كانون الأول لأنهم لم ينسحبوا من ميناء الحديدة وهي الخطوة الأولى في خطة السلام.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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