هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 12:11 م

دبي (رويترز) - اتهمت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران التحالف بقيادة السعودية بشن ضربات جوية انتقامية يوم السبت أسفرت عن مقتل 30 شخصا بينهم مدنيون في أحدث تصعيد للحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

ونقل تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن وزارة الصحة في محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الجماعة قولها إن هناك نساء وأطفالا بين قتلى الضربات. وجاء ذلك بعد إعلان الحوثيين إسقاط طائرة للتحالف في المنطقة يوم الجمعة.

ولم يصدر تأكيد من التحالف ولم يتسن التحقق من الواقعتين على نحو مستقل.

ونسبت قناة المسيرة إلى يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين قوله يوم الجمعة إن الحوثيين أسقطوا طائرة حربية من طراز تورنيدو تابعة "لقوى العدوان" في سماء محافظة الجوف بصاروخ أرض-جو.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 بعد خروج الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء عام 2014 مع سيطرة الحوثيين على المدينة.

ويُنظر على نطاق واسع للصراع باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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