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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 10:08 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:08

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم 10 يوليو تموز 2018. تصوير: توماس بيتر - رويترز. (reuters_tickers)