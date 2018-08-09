الخارجية الأمريكية تقول الموقف في غزة مقلق للغاية

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 08:41 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:41

الدخان يتصاعد بعد ضربة جوية اسرائيلية على مدينة غزة يوم الخميس. تصوير: محمد سالم - رويترز. (reuters_tickers)