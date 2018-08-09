الخارجية الأمريكية تقول الموقف في غزة مقلق للغاية
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الدخان يتصاعد بعد ضربة جوية اسرائيلية على مدينة غزة يوم الخميس. تصوير: محمد سالم - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في غزة وتعتقد أن الموقف مقلق للغاية لكنها قالت إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية "الوضع في غزة مقلق للغاية. نندد بشكل عام بهجمات الصواريخ على إسرائيل وندعو لوضع حد لهذا العنف المدمر".
وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الليل بينما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ طويل المدى استهدف العمق الإسرائيلي في تصعيد للقتال على الرغم من محادثات بشأن تهدئة لتجنب نشوب حرب شاملة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز