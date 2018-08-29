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واشنطن (رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن تقريرا أفاد بقيام مسؤولين أمريكيين بزيارة إلى دمشق في يونيو حزيران للقاء مسؤولين سوريين ليس صحيحا.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت "لا يعبر (التقرير) عن أي حقيقة نعلمها بالتأكيد... اطلعنا على التقرير. لا يعبر عما تتبعه الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة... لست على علم بأي اجتماع مثل هذا".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز