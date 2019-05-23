هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 07:35 م

واشنطن (رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها تقارير عدة تشير إلى التعرض لأسلحة كيماوية في هجوم شنته قوات الحكومة السورية في شمال غرب سوريا لكن لم تصل بعد إلى نتيجة قاطعة.

وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس للصحفيين "لدينا بالفعل العديد من المصادر منها مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين خلال الهجوم وقالوا إن عددا من مسلحي المعارضة نُقلوا إلى مستشفيات محلية وهم يعانون من أعراض تشبه التعرض لمواد كيماوية".

وأضافت "ليس لدينا نتائج قاطعة بعد ونواصل التحقيق".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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