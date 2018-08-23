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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الثامن من اغسطس اب 2018. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

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واشنطن (رويترز) - قالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن بومبيو قال لنظيرته الكندية كريستيا فريلاند إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الوثيقة مع كل من كندا والسعودية وسط خلاف دبلوماسي بين الدولتين الحليفتين لواشنطن.

ونشب خلاف بين أوتاوا والرياض بسبب اعتقال ناشطين في السعودية. وقالت كندا إنها ستواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان فيما جمدت السعودية أي صفقات تجارية جديدة مع كندا وطردت سفيرها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز