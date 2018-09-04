الخارجية الأمريكية: واشنطن وأنقرة تحدثتا بشأن سوريا والقس الأمريكي
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن يوم الرابع من يونيو حزيران 2018. تصوير: ليا ميليس - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير مايك بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو تحدثا في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء بشأن الصراع السوري واحتجاز تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت إن الوزيرين اتفقا على أن الهجوم العسكري المتوقع أن تشنه الحكومة السورية في إدلب سيكون "تصعيدا غير مقبول وطائشا".
وأضافت أنهما اتفقا أيضا على مواصلة المباحثات "لحل" مسألة احتجاز برانسون.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز