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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 09:56 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:56

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن يوم الرابع من يونيو حزيران 2018. تصوير: ليا ميليس - رويترز. (reuters_tickers)