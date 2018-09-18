الخارجية الإسرائيلية تؤكد استدعاء الخارجية الروسية لنائبة سفيرها
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القدس (رويترز) - أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن الخارجية الروسية استدعت نائبة سفيرها في موسكو لكنها لم تكشف تفاصيل عما جرى بحثه.
وجاء الاجتماع في أعقاب إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية إيمانويل نحشون في رسالة مقتضبة للصحفيين "أؤكد أن نائبة السفير في موسكو كيرين كوهين-جات استدعيت بعد ظهر اليوم إلى وزارة الخارجية الروسية. لن نكشف عن التفاصيل".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز