هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 10:41 ص

جنيف (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشره موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء إن إيران تعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا.

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع "الأنباء الباعثة على القلق بخصوص احتمال دخول قوات عسكرية تركية الأراضي السورية وتعتقد أن حدوث ذلك لن ينهي المخاوف الأمنية التركية كما سيؤدي إلى ضرر مادي وبشري واسع النطاق".

وتابع البيان قائلا إن إيران "تعارض أي عملية عسكرية محتملة" من هذا النوع.

وقالت أنقرة يوم الثلاثاء إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعدما بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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