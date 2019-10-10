هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 12:43 م

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتحدث خلال اجتماع في واشنطن يوم 23 يوليو تموز 2019. تصوير: ماري كالفيرت- رويترز.

إسلام اباد (رويترز) - ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الخميس أن من المرجح أن يزور رئيس الوزراء عمران خان السعودية وإيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد فيصل في إفادة صحفية "احتمال زيارة رئيس الوزراء للسعودية وإيران قائم وسأطلعكم بالمستجدات في حينها".

وكان خان قد قال الشهر الماضي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة في نزع فتيل التوتر مع إيران بعدما حملتها واشنطن مسؤولية الهجوم على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم بالسعودية يوم 14 سبتمبر أيلول.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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