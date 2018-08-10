الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو بحثا هاتفيا قضيتي سوريا والعقوبات الأمريكية
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة موسكو يوم 28 مايو أيار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم الجمعة إن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو تطورات الوضع في سوريا كما أكد له في اتصال هاتفي رفض روسيا التام للعقوبات الأمريكية الجديدة.
كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا مما دفع الروبل للهبوط إلى أدنى مستوى في عامين بسبب مخاوف من انزلاق موسكو إلى دائرة لا تنتهي من العقوبات.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز