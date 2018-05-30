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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 04:25 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:25

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في سوتشي يوم 18 مايو أيار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز (reuters_tickers)