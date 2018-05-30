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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في سوتشي يوم 18 مايو أيار 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز

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موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو تحدثا عبر الهاتف يوم الأربعاء وبحثا الصراع في سوريا وأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن لافروف وبومبيو اتفقا على ضرورة تجاوز الخلافات في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز