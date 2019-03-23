هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 10:09 ص

دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية العراقية على تويتر يوم السبت إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية "دعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري يراها العراق تُعطي الشرعية للاحتلال وتتعارض مع القانون الدولي".

ويمثل بيان ترامب يوم الخميس تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية بشأن وضع هضبة الجولان التي احتلها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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