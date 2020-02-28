هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 09:04 م

معتمرون يضعون أقنعة واقية للوقاية من فيروس كورونا في مكة يوم الجمعة. تصوير: جانو عيسى - رويترز.

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت.

وقال البيان "يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة" بفيروس كورونا.

كانت المملكة قد علقت يوم الخميس دخول الأفراد لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي في المدينة فضلا عن المسافرين من دول يمثل فيها فيروس كورونا خطرا وفق ما تقرره الهيئات الصحية في المملكة.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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