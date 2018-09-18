محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أبلغت إسرائيل بأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية قواتها العسكرية في سوريا.

واجتمع مسؤولون من الوزارة مع كيرين كوهين جات نائبة السفير الإٍسرائيلي في موسكو يوم الثلاثاء بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب سوريا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز