الخارجية: موسكو تبلغ إسرائيل بأنها ستتخذ كل الخطوات لحماية قواتها في سوريا
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موسكو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أبلغت إسرائيل بأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية قواتها العسكرية في سوريا.
واجتمع مسؤولون من الوزارة مع كيرين كوهين جات نائبة السفير الإٍسرائيلي في موسكو يوم الثلاثاء بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب سوريا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز