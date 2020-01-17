هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 07:51 م

لندن (رويترز) - وسعت بريطانيا نطاق تجميد أصول جماعة حزب الله اللبنانية ليشمل الجماعة برمتها وليس فقط جناحها العسكري.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية عقب قرار بريطانيا في العام الماضي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال جلعاد إردان وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي إنه يرحب بالخطوة مضيفا أن أوروبا أصبحت تتصدى للتهديد الذي يشكله وكلاء إيران.

ولم يصدر تعقيب بعد من حزب الله. وقالت الجماعة في العام الماضي إن قرار بريطانيا إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية يظهر "انصياعا ذليلا" من لندن للولايات المتحدة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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