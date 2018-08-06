الخطوط الجوية السعودية توقف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
شعار الخطوط الجوية السعودية - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - أعلنت الخطوط الجوية السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر عن إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا، في أحدث الإجراءات التي اتخذتها المملكة يوم الاثنين في خلافها الدبلوماسي مع كندا.
وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي في رد فعل حاد على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني. كما استدعت سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز