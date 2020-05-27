هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2020 03:02 ص

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأربعاء أن الخطوط الجوية السعودية تستعد لاستئناف بعض الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد فيما تخفف المملكة الإجراءات التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أنه سيتم تسيير ستين رحلة جوية يوميا في المرحلة الأولى. وكانت الوكالة قد قالت يوم الثلاثاء إن الحظر على الرحلات الداخلية وإقامة الصلوات في المساجد والذهاب لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص سيرفع بدءا من 31 مايو أيار.

(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك