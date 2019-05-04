هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 05:56 م

الدوحة (رويترز) - قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية يوم السبت إن عودة الشركة للتحليق فوق سوريا تأتي في إطار مساعي الشركة للتغلب على نزاع قائم منذ عامين مع دول خليجية أدى إلى منعها من استخدام المجال الجوي لعدد من جيرانها.

وكان وزير النقل السوري علي حمود قال في الشهر الماضي إن بلاده وافقت على طلب الخطوط القطرية البدء في استخدام المجال الجوي للبلاد وهي واحدة من أولى الشركات التي تقوم بذلك. ولم تعلق قطر على المسألة في ذلك الوقت.

واضطرت الناقلة الوطنية القطرية‭‭‭ ‬‬‬لتغيير مسارات رحلاتها منذ قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع البلد الخليجي عام 2017 متهمة قطر بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وتسببت المسارات المعدلة في زيادة مدة وتكلفة الرحلات بالاتجاه غربا وجنوبا بمنطقة الخليج، وفي مارس آذار كشفت الشركة عن خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي.

وقال الباكر معلقا على القرار "هذا كله بسبب الحصار. نحن نخضع لحصار لذلك علينا أن نجد سبلا لإنجاز متطلبات بلادنا. الأمر هكذا ببساطة".

وأضاف أن المسارات التي تم استعادتها والتي يقول محللون إنها تشمل رحلات من بيروت ولارناكا إلى الدوحة، لا تشكل مخاطر على السلامة.

وأوضح الباكر قائلا "انتم تعرفون أن الخطوط الجوية القطرية لن تسير رحلات إلى أي مكان غير آمن. علينا حماية ركابنا وطواقمنا".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك