الداخلية المصرية تعلن قتل 40 "إرهابيا" في محافظتي الجيزة وشمال سيناء

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 10:22 ص

شرطيان بموقع انفجار استهدف حافلة سياحية بالجيزة في مصر يوم الجمعة. تصوير: عمرو دلش - رويترز

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية يوم السبت إن قوات الأمن قتلت 40 "إرهابيا" في محافظتي الجيزة وشمال سيناء وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار.

ولم يحدد بيان الوزارة أو تقرير الوكالة الوقت الذي سقط فيه القتلى.

وصدر بيان الداخلية بعد مرور أقل من 24 ساعة على مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري في انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة.

وقال البيان "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية".

وأضاف "تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء... وأسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابيا".

وأصيب في الهجوم على الحافلة السياحية تسعة سائحين فيتناميين وسائق الحافلة المصري.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد وأحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير علا شوقي)

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