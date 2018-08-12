الداخلية المصرية: إلقاء القبض على 7 بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة
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شرطي مصري في موقع هجوم استهدف كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة يوم السبت. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الأحد إن أجهزة الأمن ألقت القبض على سبعة بينهم امرأتان لصلتهم بمهاجم انتحاري فجر نفسه بالقرب من كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.
وكانت وسائل إعلام رسمية قالت إن أجهزة الأمن احبطت يوم السبت محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد.
وقال بيان الداخلية إن أجهزة الأمن حددت هوية "الإرهابي... وتبين أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى... مواليد القاهرة." وأضافت الوزارة أن من بين السبعة المقبوض عليهم امرأتين تعيش إحداهما في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة.
وتعرضت عدة كنائس في مصر لهجمات في السنوات الأخيرة وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن أغلبها.
(تفطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)
رويترز