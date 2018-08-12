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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 07:14 م 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:14

شرطي مصري في موقع هجوم استهدف كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة يوم السبت. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز. (reuters_tickers)