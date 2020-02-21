هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 02:15 م

دبي (رويترز) - قالت السعودية إنها اعترضت عدة صواريخ باليستية انطلقت من اليمن يوم الجمعة صوب مدن سعودية، وذلك في وقت يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين بالرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا الصواريخ من العاصمة صنعاء في الساعة الثالثة صباحا. ولم تورد الوكالة المزيد من التفاصيل.

يجيء هذا في الوقت الذي يتواصل فيه اجتماع مجموعة العشرين الذي يبحث فيه مسؤولو المالية أوضاع الاقتصاد العالمي.

ومزق تصاعد العنف منذ بداية العام هدوءا غير مسبوق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر في الصراع الدائر منذ خمس سنوات باليمن، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتجري السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول لخفض التصعيد. وقللت الرياض من غاراتها الجوية على اليمن بشكل واضح، وأوقف الحوثيون الهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة على المملكة.

لكن العنف عاد إلى الخطوط الأمامية الشمالية في يناير كانون الثاني وأدى إلى تجدد ضربات الحوثيين الصاروخية لأول مرة منذ أن تسببت هجمات على منشآت نفطية سعودية في سبتمبر أيلول في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام، وعاد التحالف الذي تقوده السعودية إلى الضربات الانتقامية.

وقالت ثلاثة مصادر قريبة من المحادثات بين الرياض والحوثيين إن فصائل في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أثارت الاضطرابات في محاولة لتقويض المحادثات خشية أن يضعف التوصل لاتفاق موقفها في أي مفاوضات أوسع.

ونفى متحدث باسم الحكومة أن القوات الحكومية استفزت الحوثيين، وقال لرويترز إنها كانت ترد على تحركات جماعة الحوثي. واتهم مسؤول حوثي الحكومة بمحاولة تحقيق مكاسب على الأرض خلال فترة الهدوء.

ويعرض التصعيد جهود السلام التي تبذلها السعودية والأمم المتحدة للخطر ويسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الرياض في مسعاها للخروج من حرب مكلفة لا تحظى بقبول شعبي.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن عام 2015 دعما لاحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، والتي أطاح بها الحوثيون في صنعاء عام 2014.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين وجعلت ملايين اليمنيين في مواجهة خطر المجاعة.

(تغطية إخبارية عزيز اليعقوبي وسمر حسن -إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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