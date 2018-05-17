الدنمرك ستسحب قواتها الخاصة من العراق
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
كوبنهاجن (رويترز) - قالت الدنمرك يوم الخميس إنها ستسحب نحو 60 من قواتها الخاصة من العراق بعد تحرير معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الانسحاب التدريجي سيكتمل في أواخر فصل الخريف.
وسيبقى للدنمرك 180 جنديا داخل قاعدة الأسد الجوية في العراق يساهمون في عمليات المراقبة ضمن تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز