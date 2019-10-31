هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 07:00 م

القاهرة (رويترز) - أكد تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع في شمال غرب سوريا وتعهد بالانتقام من الولايات المتحدة.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد الماضي إن البغدادي، وهو متشدد عراقي أعلن نفسه خليفة للمسلمين بصفته زعيما للدولة الإسلامية، قُتل في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة.

وفي تسجيل صوتي نشرته حسابات للتنظيم على تطبيق تليجرام، أعلن التنظيم تعيين خلف للبغدادي يدعى أبي إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال أيمن التميمي وهو باحث في جامعة سوانسي يركز على تنظيم الدولة الإسلامية، إن الاسم غير معروف لكنه قد يكون شخصا قياديا يدعى الحاج عبد الله عرفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه الخليفة المحتمل للبغدادي.

وقال أحد أعضاء التنظيم في التسجيل الصوتي "احرصوا على الثأر من المرتدين ورفع الظلم عن المظلومين والتقرب إلى الله بدماء المشركين".

كما أكد التنظيم مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر.

وقال التميمي "أعتقد أنهم يحاولون إيصال رسالة مفادها ’لا تظنوا أنكم دمرتم مشروعنا لأنكم قتلتم أبو بكر البغدادي والمتحدث الرسمي’".

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017 وارتكب فظائع روعت حتى معظم المسلمين. ولم يصدر التنظيم أي تعليق على مقتل البغدادي سوى يوم الخميس.

ولجأت الدولة الإسلامية لهجمات بأسلوب العصابات بين الحين والآخر منذ أن خسرت آخر مناطق مهمة من الأرض التي كانت تسيطر عليها في سوريا في مارس آذار من العام الجاري.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق ويوسف سابا وأولف ليسينج - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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