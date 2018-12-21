الدولة الإسلامية تشن هجوما في سوريا ومقاتلات التحالف تشن ضربات

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 02:54 م

بيروت (رويترز) - قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما يوم الجمعة على مواقع القوات في منطقة هجين في جنوب شرق سوريا وإن التحالف بقيادة الولايات المتحدة شن ضربات جوية في المنطقة.

وقال بالي على تويتر "تشن داعش هجوما ضخما، اشتباكات عنيفة تجري هناك... حررت قواتنا 35 بالمئة فقط من هجين".

وذكر أن التنظيم استخدم سيارات ملغومة وعشرات المتشددين في الهجوم قرب قرية أبو خاصر في منطقة هجين بجنوب شرق سوريا حيث تحارب قوات سوريا الديمقراطية والتحالف للقضاء على آخر جيب للدولة الإسلامية شرقي نهر الفرات.

وأضاف في رسالة نصية لرويترز أن الاشتباكات العنيفة مستمرة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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