هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 03:53 م

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يقفون بالقرب من مدني تم اجلاؤه في قرية الباغوز في دير الزور بسوريا يوم 9 مارس آذار 2019. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا يوم الأربعاء هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في رسالة قصيرة إلى الصحفيين إن الهجوم الثاني الذي شنته الدولة الإسلامية بعد ظهر الأربعاء كان أقوى بكثير من الهجوم الأول.

وأضاف أن الدولة الإسلامية استغلت تصاعد الدخان في سماء الباغوز موضحا أن القتال لا يزال مستمرا لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وجرى إيقافه.

ولم يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن الدولة الإسلامية حاولت تنفيذ هجمات انتحارية لكنها لم تنجح في ذلك.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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