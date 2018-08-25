الدولة الإسلامية تعلن المسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش بغرب ليبيا
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لقطة عامة لنقطة التفتيش على الطريق الساحلي بين بلدتي زليتن والخمس شرقي العاصمة الليبية طرابلس بعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس. تصوير إسماعيل زيتوني - رويترز.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - أعلنت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت مسؤولية التنظيم عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش شرقي العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن مقتل أربعة، لكنها لم تقدم ما يثبت صحة هذا.
ووقع الهجوم يوم الخميس بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى مدينة مصراتة الساحلية.
وقالت أعماق "مقتل سبعة وإصابة نحو عشرة من أمن الطرق الليبي بهجوم لمقاتلي الدولة الإسلامية".
وتشهد ليبيا بين الحين والآخر هجمات يشنها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذي استفاد من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.
وأخرجت قوات محلية التنظيم المتشدد من معقله السابق في سرت جنوب شرقي مصراتة في عام 2016 لكن ليبيا ومسؤولين غربيين يقولون إن التنظيم سعى لتوحيد صفوفه من خلال وحدات متحركة في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات شمالية.
وتقود الأمم المتحدة جهودا للتحضير لانتخابات عامة في ليبيا تأمل أن توحد الفصائل المتناحرة في طرابلس وفي شرق البلاد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز