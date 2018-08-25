الدولة الإسلامية تعلن المسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش بغرب ليبيا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 03:53 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:53

لقطة عامة لنقطة التفتيش على الطريق الساحلي بين بلدتي زليتن والخمس شرقي العاصمة الليبية طرابلس بعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس. تصوير إسماعيل زيتوني - رويترز. (reuters_tickers)