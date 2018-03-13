الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قوات يمنية في عدن
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دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أعماق يوم الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة على "مقر للتموين والتغذية" في جنوب اليمن.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء عندما انفجرت سيارة ملغومة في مطبخ ميداني في عدن يستخدم في إعداد وجبات لقوات يمنية تدربها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهذا هو ثاني هجوم من نوعه يستهدف قوات أمنية في المدينة التي يبرز فيها نفوذ قوات إماراتية تشارك في تحالف تقوده السعودية يعمل في اليمن منذ عام 2015.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز