هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2020 07:54 م

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الجمعة أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة عسكرية مصرية بشمال سيناء أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش.

وقع الهجوم يوم الخميس جنوبي مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء. وقال الجيش المصري إن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة.

وقالت الوكالة إن التنظيم استهدف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري يوم الخميس في بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

وتقاتل مصر مجموعات إسلامية قتلت مئات من أفراد الشرطة والجيش في شمال سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 عقب احتجاجات ضخمة ضده.

(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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