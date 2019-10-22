هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 07:23 ص

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان إن تنظيم الدولة الإسلامية هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين بشمال البلاد يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من قوات الأمن العراقية.

وكانت حقول علاس الواقعة على بعد 35 كيلومترا جنوبي الحويجة أحد المصادر الرئيسية للدخل للتنظيم الذي أعلن الخلافة في أجزاء من العراق وسوريا عام 2014.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم المتشدد في أواخر عام 2017 بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل البلاد. وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار حكومة بغداد.

وأضاف البيان "تعرضت عناصر من عصابات داعش (الدولة الإسلامية) على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين".

وجاء في البيان أن المتشددين أطلقوا النار أيضا على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين مما أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من الجنود النظاميين وقوات الحشد الشعبي تتعقب المهاجمين.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - شاركت في التغطية سمر حسن من القاهرة - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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