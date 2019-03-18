هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 09:23 م

دخان يتصاعد من آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز السورية يوم الأحد. تصوير: رويترز

القاهرة (رويترز) - قال متحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين إن نزوح "الضعفاء والمساكين" من الباغوز بسوريا لن يضعف التنظيم.

وقال أبي الحسن المهاجر في كلمة صوتية أذاعتها مؤسسة الفرقان الإخبارية المرتبطة بالتنظيم "أتحسبون أن نزوح الضعفاء والمساكين الخارجين من الباغوز سيفت في عضد مقاتلي الدولة.. كلا".

ويقول مسؤولون إقليميون وغربيون إن هزيمة الدولة الإسلامية في الباغوز ستنهي سيطرتها على المناطق المأهولة بالسكان في ثلث سوريا والعراق التي احتلتها عام 2014 لكن التنظيم سيظل يمثل تهديدا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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