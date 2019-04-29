هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 07:51 م

رجل تردد أنه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية يتحدث في مسجد في الموصل بالعراق. صورة أرشيفية مأخوذة من فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. (لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من محتوى الفيديو الذي تم أخذ منه هذه الصورة)

القاهرة (رويترز) - نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين ما وصفتها بأنها رسالة مصورة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أول ظهور له على ما يبدو منذ خمسة أعوام.

وفي المقطع المصور الذي استغرق 18 دقيقة، قال الرجل الملتحي إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا هي رد الدولة الإسلامية على خسائرها في الباغوز آخر معاقلها في سوريا.

وأضاف أن الجماعة ستثأر لقتلاها وأسراها.

والمقطع هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014 بينما نشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل نيسان. وظهر البغدادي جالسا على الأرض وهو يتحدث إلى أعضاء بالتنظيم. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة.

وبدا البغدادي أكبر سنا بفارق بسيط عن صوره في عام 2014 عندما وقف على منبر مسجد بالموصل عام 2014 ليعلن الخلافة في أراض بالعراق وسوريا.

وفي المقطع المنشور يوم الاثنين ظهر البغدادي بلحية طويلة مرتديا جلبابا سوداء وسترة بنية. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

وتضاربت التقارير بشأن ما إذا كان البغدادي، وهو عراقي الجنسية، لا يزال حيا. لكن مصادر أمنية قالت مؤخرا إن من المعتقد أنه يختبئ في منطقة نائية بالعراق أو سوريا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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