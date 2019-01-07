الدولة الإسلامية: انتحاري يستهدف قاعدة للأكراد في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 12:36 ص

عمان (رويترز) - قال تنظيم الدولة الإسلامية إن انتحاريا من أتباعه قتل عدة أشخاص يوم الاثنين في قاعدة عسكرية بمدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن مسلحا فجر نفسه مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة عدد من مقاتليها.

ورغم أن قوات سوريا الديمقراطية لم تذكر أين حدث الهجوم، قال اثنان من سكان الرقة، تواصلت معهما رويترز، إنهما سمعا دوي انفجار في منطقة بوسط المدينة يوجد بها مكاتب لقوات سوريا الديمقراطية.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على وكالة أعماق التابعة لها. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف "أحد مقرات الانتساب" للجماعة في الرقة وأن 17 سقطوا بين قتيل وجريح.

وقالت الدولة الإسلامية إن الانتحاري هو أبو عبد الله الشامي وإنه استخدم سلاحه الآلي أولا ثم فجر سترته الناسفة.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على المدينة الواقعة في شمال شرق سوريا بعد طرد الدولة الإسلامية بدعم من ضربات جوية قادتها الولايات المتحدة في عام 2017.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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