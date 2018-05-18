الدول الإسلامية تدعو إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين
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صورة جماعية لزعماء منظمة المؤتمر الاسلامي في اسطنبول يوم الجمعة. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - دعا زعماء الدول الإسلامية المجتمعون في تركيا يوم الجمعة إلى نشر قوة دولية لحماية الفلسطينيين بعد مقتل عشرات المتظاهرين بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة هذا الأسبوع.
وقال الزعماء في إعلان في ختام الاجتماع في اسطنبول إنه ينبغي للدول المسلمة أن تفرض "قيودا اقتصادية" على الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس وقالوا إن قضية العنف في غزة ينبغي أن توضع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز