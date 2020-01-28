دبي (رويترز) - قال الديوان الأميري القطري يوم الثلاثاء إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل استقالة رئيس الوزراء وعين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في المنصب.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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