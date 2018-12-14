الرئاسة التركية: ترامب وأردوغان يناقشان الوضع بشمال سوريا في اتصال هاتفي

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 04:35 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) وبجواره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة لحلف الاطلسي في بروكسل يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

أنقرة (رويترز) - قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر عن قلقه بشأن وجود وتحركات فصيل مسلح كردي في شمال سوريا وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن الزعيمين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بشأن سوريا لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكان أردوغان قال يوم الأربعاء إن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للتحذير من أن أي عمل عسكري كهذا سيكون غير مقبول.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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