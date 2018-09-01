الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يعود من جنيف بعد رحلة علاجية
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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة يوم 9 ابريل نيسان 2018. تصوير رمزي بودينا - رويترز.(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى الوطن يوم السبت بعد رحلة مدتها ستة أيام إلى جنيف حيث أجرى فحوصا طبية.
وهذه أحدث رحلة علاجية لبوتفليقة (81 عاما) خارج البلد منذ إصابته بجلطة في عام 2013.
وصار بوتفليقة نادر الظهور منذ تلك الإصابة لكن مؤيديه يطالبونه بالسعي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل نيسان.
ولم يعلن الزعيم المخضرم، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1999، ما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز