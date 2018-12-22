الرئاسة السودانية: أمير قطر يؤكد "وقوف بلاده" مع الخرطوم

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 10:03 م

الرئيس السوداني عمر البشير (إلى اليسار) يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله إلى مطار الخرطوم في صورة من أرشيف رويترز

الخرطوم (رويترز) - قال مكتب الرئيس السوداني في بيان إن الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر اتصل هاتفيا بالرئيس عمر البشير يوم السبت للتعبير عن دعمه للسودان بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت بعدة مدن سودانية خلال الأيام الماضية.

ويتزايد التنافس بين قطر ودول أخرى في المنطقة على النفوذ في السودان ودول أخرى تقع على البحر الأحمر وخليج عدن.

كما أن دول الخليج ظلت مصدر تمويل مهم للسودان بعد أن خسر ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في عام 2011.

ومنذ الأربعاء، تشهد عدة مدن في السودان احتجاجات خرجت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. كما دعا المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما.

وذكر البيان أن الشيخ تميم أعلن خلال الاتصال "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه علي استقرار السودان وأمنه".

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الاتصال.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز وهشام حاج علي - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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