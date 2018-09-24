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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 11:19 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:19

الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 24 يونيو حزيران 2018. صورة لرويترز من وكالة الأنباء العربية السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تاريخ أو موقع التقاط الصورة (reuters_tickers)