الرئاسة السورية: بوتين أبلغ الأسد بتسليم منظومة إس-300
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الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 24 يونيو حزيران 2018. صورة لرويترز من وكالة الأنباء العربية السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تاريخ أو موقع التقاط الصورة(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال مكتب الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الأسد يوم الاثنين بأن موسكو ستزود حليفتها سوريا بمنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات.
وقالت الرئاسة في بيان إن بوتين "أبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة".
(شارك في التغطية محمد الشريف - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز