هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 12:58 ص

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء العراقية في ساعة مبكرة يوم الخميس أن رئاسة الجمهورية العراقية أدانت هجوما وقع يوم الأربعاء على معسكر التاجي شمالي بغداد وتسبب في مقتل ثلاثة عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت الرئاسة في بيان إنها "تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

وأضاف البيان "إن هذا الاعتداء يعد استهدافا للعراق وأمنه"، وأكدت الرئاسة "على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه".

(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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