هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 05:40 م

باريس (رويترز) - قال مصدر بالرئاسة الفرنسية يوم الاثنين إن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المصدر بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس "أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات".

ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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